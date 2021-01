David Caiado regressa a Portugal pelas portas do Penafiel

David Caiado é reforço do Penafiel para o próximo ano e meio, anunciou o clube penafidelense esta quarta-feira. O extremo, de 31 anos, está assim de regresso a Portugal, isto depois de três anos na Roménia.





O experiente jogador foi formado na Académica e no Sporting, tendo-se mesmo estreado como sénior no conjunto leonino. Depois de passagens por Estoril e Trofense, o extremo emigrou, tendo representado o Zaglebie Lubin (Polónia), o Olympiacos Nicosia (Chipre), o Beroe (Bulgária) e o Tavriya (Ucrânia). David Caiado voltou a Portugal a meio da época 2013/14, mas voltou a sair de Portugal um ano depois, rumando aos ucranianos do Metalist. Antes deste ingresso no Penafiel, o extremo representou ainda o Ponferradina (Espanha), o Gaz Metan, o Steaua Bucareste e o Hermannstadt (todos da Roménia).O Penafiel ocupa neste momento o 6º lugar da Liga Sabseg.