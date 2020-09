Dénis Duarte reforça defesa do Penafiel

Dénis Duarte foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Penafiel para a temporada 2020/2021. O defesa-central, que chega do Dinamo Brest, assinou contrato por uma época.





Depois de três temporadas no futebol bielorrusso, o futebolista de 26 anos regressa a Portugal, onde representou também o Lourinhanense, o Toreense e o V. Guimarães.Dénis Duarte passa a ser mais uma opção para o técnico Pedro Ribeiro, a poucos dias do arranque da 2.ª Liga. O Penafiel recebe o Sp. Covilhã no próximo dia 14, no Estádio 25 de Abril.