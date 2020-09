Emanuel Novo fecha a baliza do Penafiel

Emanuel Novo é reforço do Penafiel pata temporada 2020/21. O guarda-redes, de 28 anos, está assim de regresso a Portugal, isto depois de ter passado um ano na Roménia ao serviço do Hermannstadt.





Formado no Varzim e no Rio Ave, Emanuel Novo representou, enquanto sénior, a AD Oliveirense, Melgacense, Balasar, Famalicão, Chaves e Varzim. Em 2019/20, o guarda-redes alinhou em nove encontros.Com a chegada de Emanuel Novo, o Penafiel deve ter fechado o sector mais recuado. Pedro Ribeiro conta ainda com Filipe Ferreira e Luís Ribeiro.