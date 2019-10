Felipe Macedo não treinou no regresso ao trabalho

Felipe Macedo não treinou no treino desta tarde, que marcou o regresso aos trabalhos do Penafiel depois do jogo da Taça da Liga com o P. Ferreira. O central ficou de fora por precaução devido a problemas físicos decorrentes do confronto com os castores e será reavaliado amanhã.





Ainda assim, e para mal dos pecados do técnico Miguel Leal, existem outros sete casos clínicos. Vinícius fez treino condicionado esta terça-feira, assim como Gleison, Kalica, Jeferson e Marcel. Longe do relvado com problemas mais graves, continuam Pedro Coronas e Vasco Braga.