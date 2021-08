Gonçalo Loureiro a caminho do Penafiel

O defesa-central Gonçalo Loureiro está prestes a tornar-se reforço do Penafiel, clube pelo qual vai assinar em definitivo depois de ter terminado a sua ligação com o Benfica, apurou Record.





Nas águias desde 2014, para onde se transferiu proveniente do V. Guimarães, o jogador de 21 anos será mais um reforço importante para Pedro Ribeiro, que conta com Lucas Tagliapietra, Silvério, Leandro Teixeira e Capela - que no último encontro foi utilizado no meio-campo - como opções para o centro da defesa.Na época passada, Gonçalo Loureiro, que foi titular na caminhada de Portugal até à final do Europeu de sub-19 de 2019, fez apenas quatro encontros ao serviço da formação sub-23 do Benfica.