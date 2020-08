Gustavo reforça o ataque do Penafiel

O Penafiel anunciou a contratação, por empréstimo, do extremo brasileiro Gustavo ao Grémio Anápolis, do Brasil.





O avançado, de 21 anos, chega por um ano aos durienses, sendo o terceiro jogador proveniente do Grémio Anápolis para esta temporada. O contrato do atleta é semelhante aos anunciados para os últimos dois reforços brasileiros, os defesas centrais Cassiano e David Thomaz, que também estão na equipa por empréstimo de um ano, mas o Penafiel não tem opção de compra pelo extremo, ao contrário do que acontece com os defesas, também eles vindos do mesmo clube brasileiro.Esta será a segunda passagem do futebolista por Portugal, isto depois de em 2019 ter estado na equipa sub-23 do Sp. Braga.