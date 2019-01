Gustavo: «Venho muito motivado para colocar o Penafiel no melhor lugar possível»

Gustavo é reforço do Penafiel, conformejá havia adiantado. O médio-ofensivo foi oficializado pelos durienses esta terça-feira e, na hora da chegada, falou com muita alegria neste seu regresso."Estou feliz de regressar a Penafiel, onde fui feliz e me sinto muito bem. Venho muito motivado para ajudar os meus companheiros a colocar o Penafiel no melhor lugar possível", afirmou o brasileiro, de 23 anos.Gustavo chegou a Portugal em 2016 para jogar no Portimonense. Na temporada passada esteve emprestado ao Penafiel, onde realizou 37 jogos e marcou 11 golos. Na primeira metade desta época, Gustavo esteve no Estoril, contabilizando nove jogos pelos canarinhos.