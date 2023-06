Hélder Cristóvão renova por uma época com o Penafiel

O treinador e ex-futebolista Hélder Cristóvão renovou contrato por uma época com o Penafiel, informou esta quinta-feira o clube que terminou a 2.ª Liga de 2022/23 em 12.º lugar.

"O Futebol Clube de Penafiel chegou a acordo com o treinador Hélder Cristóvão para a renovação do contrato por mais uma temporada", indica o emblema penafidelense na sua página oficial na rede social Facebook.

O antigo internacional português chegou ao Penafiel no final de janeiro, após a saída do treinador Filipe Rocha.

"Tendo em vista o seu histórico, a administração confia no seu trabalho para potenciar e promover jovens jogadores", acrescentou ainda o clube a propósito da renovação.

Hélder Cristóvão foi coordenador da formação, tendo trabalhado na escola de futebol Central 32, numa carreira em que foi também adjunto no Portimonense, esteve no Estoril Praia, na equipa B do Benfica, no Al Nassr, no Al-Ettifaq, no FC DAC e no Al-Hazm.