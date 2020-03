Jeferson pede lugar no onze

Na ausência do castigado João Paulo, Miguel Leal escolheu Jeferson para alinhar no eixo da defesa, ao lado do compatriota Felipe Macedo, na receção ao líder Nacional.





O central que está cedido pelo Portimonense mostrou-se em bom nível naquele que, diria o técnico duriense no final do jogo, foi a melhor exibição caseira da equipa esta época.Jeferson mostra assim argumentos para ter mais oportunidades no onze, isto depois de melhor se ter adaptado ao futebol de Miguel Leal.