João Amorim é reforço do Penafiel

João Amorim foi oficializado esta quinta-feira como reforço do Penafiel. O médio, de 28 anos, assinou contrato por uma temporada.





João Amorim começou a última temporada no futebol búlgaro onde representou o Arda Kardzhali, tendo realizado 14 jogos e apontado 1 golo. O jogador português acabou por voltar a Portugal, acabando por disputar 6 jogos na 2.ª Liga pelo Feirense.No currículo do futebolista constam igualmente passagens por Varzim, Oliveirense, Aves, Benfica, Trofense, Gondomar, no Sp. Espinho e FC Porto (clubes de formação).