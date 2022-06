João Oliveira reforça Penafiel até 2024

O Penafiel anunciou a contratação de João Oliveira, médio de 30 anos que esteve as duas últimas épocas nos polacos do Sosnowiec. O acordo com os durienses é válido por duas temporadas.João Oliveira passou pela formação de Sp. Braga, Amares, Moreirense, Vizela e Sporting. Como sénior, representou o Vilaverdense, Salgueiros, Olhanense, Vizela, Ac. Viseu e Sosnowiec. É a solução encontrada pela direção do Penafiel para suprir a saída de Capela, que já foi hoje apresentado no Ac. Viseu.