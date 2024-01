José António Reis é o novo presidente do Penafiel. A ida às urnas, que aconteceu no Estádio 25 de abril, teve a adesão de 86 associados, dos quais 77 votaram a favor da lista de continuidade, enquanto ainda houve quatro votos em branco e quatro nulos. O dirigente tomou posse de imediato.José António Reis disse que "é uma honra presidir ao clube" e prometeu "trabalho no sentido de melhorar a formação e as modalidades e acompanhar de perto o futebol profissional, cuja gestão cabe à SAD". Nesse sentido, ainda reforçou o desejo de ver construída a academia neste mandato, a qual já estava nos planos da SAD anterior e reiterou o desejo de subir o clube ao 1º escalão do futebol português.O novo lider dos penafidelenses foi presidente adjunto na direção que cessou funções e que era liderada por António Gaspar Dias, o antigo presidente que, recorde-se, se demitiu por ter sido indicado para candidato a deputado nas listas do PSD às Legislativas de 10 de março próximo . A equipa de José António Reis é de continuidade e, como tal, integra todos os vices-presidentes e restantes elementos dos órgãos sociais que antes estavam com Gaspar Dias.