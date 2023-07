Jota Silva deixa o Beira-Mar e é reforço do Penafiel

O Penafiel confirmou esta terça-feira a contratação do extremo Jota Silva. O jogador, de 20 anos, assinou até 2027.Com uma carreira ainda curta como sénior, o atacante chega aos durienses depois de ter brilhado com a camisola do Beira-Mar em 2022/23, apontando 10 golos em 28 jogos. Na temporada anterior, Jota Silva esteve ao serviço do Alvarenga.O Penafiel chega assim aos oito reforços para a nova época, tendo já assegurado os serviços do guarda-redes Manuel Baldé, dos defesas João Silva, Miguel Maga e Diogo Brito, dos médios André Silva e Edu Pinheiro, e do extremo Hugo Firmino.