O Penafiel anunciou esta sexta-feira ter chegado a acordo com Leandro Teixeira para a renovação do contrato do jovem central, que fica agora com vínculo válido até junho de 2024.Formado no Penafiel, o defesa de 23 anos passou depois pela equipa B durante uma temporada, antes de integrar o plantel principal dos durienses a partir da época 2018/19, sendo este o único clube que representou na carreira. Esta temporada, o central já participou em 13 encontros, devendo por isso ultrapassar os 18 jogos realizados na época transata.Com esta renovação, o Penafiel dá mais um voto de confiança ao jovem jogador formado nos seus quadros.