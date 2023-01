O Penafiel oficializou esta segunda-feira a contratação de Leandro Tipote para o ataque. O extremo, de 23 anos, chega por empréstimo do Vilafranquense, num acordo válido até ao final da época.Formado no Sporting, o atacante passou as duas épocas anteriores no Estrela da Amadora, antes de se mudar, no último verão, para o Vilafranquense. No clube de Vila Franca de Xira, Tipote não teve uma utilização regular, participando em 14 jogos, metade deles na condição de titular.O Penafiel ganha assim mais uma opção para as alas do ataque, com um jogador que pretende ter mais minutos e continuidade.Neste momento, o clube ainda procura um sucessor para Filipe Rocha, técnico que rescindiu no passado domingo, sendo possível que haja novidades sobre esse dossiê durante esta terça-feira.