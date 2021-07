Lucas Tagliapietra oficializado como reforço do Penafiel

Lucas Tagliapietra foi anunciado como reforço do Penafiel, confirmando-se assim a notícia avançada por Record nesta segunda-feira. O defesa-central assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas.





O jogador, de 30 anos, chega ao conjunto orientado por Pedro Ribeiro depois de um ano em que fez apenas cinco jogos no Portimonense. O ingresso de Tagliapietra nos durienses marca o seu regresso ao norte do país, onde já atuou ao serviço do Boavista.No Penafiel, o brasileiro contará com a concorrência de Capela, Silvério e Leandro Teixeira por um lugar no centro da defesa.