Ludovic renova e parte para a quinta temporada no Penafiel

O Penafiel anunciou, esta quarta-feira, ter chegado a acordo com Ludovic para a extensão do vínculo contratual do jogador. Dessa forma, o extremo prepara-se para viver a quinta temporada ao serviço dos durienses.





Com a formação dividida entre Paivense, FC Porto e Feirense, o jogador, de 30 anos, estreou-se como sénior ao serviço dos fogaceiros. Antes de chegar ao Penafiel, Ludovic representou ainda o CréteIl-Lusitanos, o Santa Clara, o Chaves, o Zimbru e o Leixões. Na temporada que agora finda, o extremo alinhou em 12 encontros.Para além da renovação de Ludovic, o Penafiel já assegurou a continuidade de Capela, Vasco Braga e Filipe Ferreira e a contratação de Zé Valente.