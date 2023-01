O Penafiel comunicou, esta terça-feira, a saída do plantel do avançado Marcus Molvadgaard, depois de as duas partes terem chegado a acordo para a rescisão do contrato.O dinamarquês, de 23 anos, chegou aos durienses no verão passado, tendo assinado um vínculo valido até 2025. Sob o comando de Filipe Rocha, participou em apenas 9 partidas, tendo apontado um golo.