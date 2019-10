Meia dúzia no estaleiro preocupa

O Penafiel não tem sido nada feliz em matéria de lesões e Inácio foi o mais recente caso. O lateral saiu com queixas físicas do jogo contra a Académica e trabalhou condicionado no regresso aos trabalhos verificado na tarde de ontem.

Também a trabalhar com condicionalismos encontram-se Marcel, Gleison e Kalica, ao passo que Capela e Vasco Braga mantêm o plano de tratamento às respetivas lesões e estão, por isso, distantes do relvado.