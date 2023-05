Mica Silva fora dos planos do Penafiel

Mica Silva não deve ser convidado a continuar em Penafiel. O médio, de 30 anos, não é considerado uma prioridade para a administração da SAD, pelo que o seu futuro deverá passar por outro clube.





Mica Silva realizou 18 jogos com a camisola duriense, não conseguindo assumir um estatuto de imprescindível no plantel. Assim, junta-se a Edi Semedo e Caio Secco no lote de saídas para 2023/24, sendo que o guarda-redes tem sido apontado como reforço do Moreirense.