Miguel Leal com plantel longe de estar fechado

Esta tarde, o Penafiel disputa o último teste da pré-época em casa do Berço, mas à medida que as provas a doer se aproximam, o que é certo é que Miguel Leal ainda procura que seis posições do plantel sejam reforçadas.





Os três sectores precisam de caras novas, fugindo a este cenário a baliza, que já conta com três opções. Apesar de todas estas necessidades sobre as quais trabalha a equipa técnica, a equipa nem se tem dado nada mal no que a resultados de pré-época diz respeito. A única derrota foi com o FC Porto (1-0).