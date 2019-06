Miguel Leal é o novo treinador do Penafiel, rendendo Armando Evangelista no comando técnico dos durienses. A oficialização foi feita pelo próprio emblema do Vale do Sousa, esta terça-feira, cerca de 20 minutos depois de ser confirmada a saída do anterior timoneiro.





Trata-se de um regresso a uma casa conhecida e pela qual Miguel Leal já passou entre 2011/12, altura em que treinou os juniores, e entre 2012/13 e 2013/14, fase em que conduziu os destinos da equipa principal.Na última temporada, Miguel Leal começou a temporada ao serviço do Arouca, tendo assumido o comando do Cova da Piedade na segunda metade da época.