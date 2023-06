Miguel Maga é reforço do Penafiel

?



O Penafiel anunciou, na manhã desta sexta-feira, o terceiro reforço para a nova temporada, confirmando a contratação de Miguel Maga. O lateral-direito assinou um vínculo válido até 2025.Formado no V. Guimarães, o defesa, de 24 anos, representou a UD Oliveirense na época passada, participando em 33 partidas e assinando duas assistências.Para 2023/24, o Penafiel já anunciou a renovação do guarda-redes Filipe Ferreira, bem como as contratações do lateral-esquerdo João Silva e do médio Edu Pinheiro.