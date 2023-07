Oficial: Hugo Firmino reforça Penafiel

Hugo Firmino é o mais recente reforço do Penafiel. O avançado, de 34 anos, está de volta a Portugal, depois de duas temporadas na Arménia, onde representou o Pyunik e o Ararat. As partes rubricaram um contrato váldio por uma temporada.Formado no Almada AC e no Beira-Mar Almada, Hugo Firmino conta com uma vasta experiência em Portugal. No nosso futebol, aliás, já representou o Torreense, o Encarnacense, o Odivelas, o Portosantense, o Moura, o Oriental, o U. Madeira, o Gil Vicente, o Cova da Piedade e o Estoril.No estrangeiro, soma passagens pelo Interclube, pelo Recreativa da Cáala e o Kabuscorp, todos de Angola, para além do Cluj, da Roménia, e do DOXA, de Chipre.