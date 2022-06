Oficial: Reko é reforço do Penafiel para as próximas duas épocas

Reko foi apresentado esta sexta-feira como reforço do Penafiel, confirmando-se assim uma notícia avançada porhá alguns dias. O médio fica ligado aos durienses até 2024.Produto da formação do Gil Vicente e do Sp. Braga, Reko, de 26 anos, representou, enquanto sénior, o Sp. Braga B, o Vilaverdense, o Gil Vicente, a Académica e o Alcórcon. Na época que agora finda, o jogador apontou um golo em 34 encontros.O Penafiel tem sido um dos clubes mais ativos no mercado, sendo este o sétimo reforço que o clube apresenta.