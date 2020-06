Pedro Ribeiro é o novo treinador do Penafiel

É mesmo Pedro Ribeiro quem vai suceder a Miguel Leal no comando técnico do Penafiel, conforme Record avançou em primeira mão. O ex-técnico do Belenenses SAD, de 34 anos, é o escolhido da SAD duriense para assumir os destinos do plantel na próxima temporada.





Trata-se de um regresso do jovem treinador à 2ª Liga, depois de já ter orientado o Gil Vicente na época 2017/18. Iniciou a sua carreira em 2006/07, no Vizela, como observador, tendo sido, entre 2011 e 2017, adjunto de Vítor Pereira, antes de iniciar o seu trajeto como treinador principal.