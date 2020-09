Pedro Soares assina por dois anos com o Penafiel

O Penafiel anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Pedro Soares, avançado que atuava no Aves. O jogador, de 21 anos, assinou um contrato válido por dois anos.





O ingresso do jovem nos penafidelenses acaba por ser um regresso a casa. Natural de Penafiel, Pedro Soares iniciou o se percurso futebolístico no clube, tendo depois representado Palmeiras, Sp. Braga e Leixões nos escalões de formação. A nível sénior, alinhou nas equipas sub-23 do Benfica e do Aves e pela equipa principal dos avenses.Pedro Soares assume-se assim como mais uma opção de ataque para o técnico Pedro Ribeiro.