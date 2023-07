Penafiel contrata irmão de Diogo Jota

O Penafiel oficializou este sábado a contratação do criativo André Silva, que representou o Gondomar nas últimas duas temporadas. O médio-ofensivo, que também pode atuar como extremo, assinou um contrato válido até 2026.Formado no FC Porto e no P. Ferreira, André Silva é o irmão mais novo de Diogo Jota, avançado do Liverpool, e vai ter nos durienses a aproveitar de se estrear nos campeonatos profissionais. Antes de chegar a Gondomar, de onde é natural, o jovem representou os sub-23 do Famalicão e do Boavista.Na temporada passada, André Silva assinou nove golos e duas assistências pelo Gondomar, em 26 partidas.