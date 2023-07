Penafiel oficializa contratação de Manuel Baldé

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Confirmando as informações adiantadas por Record esta tarde, o Penafiel oficializou há momentos a contratação de Manuel Baldé. O guarda-redes, de 20 anos, rescindiu com o Vizela e assinou um contrato válido até 2026.Internacional pela Guiné-Bissau, o guardião esteve ligado aos minhotos nas últimas três temporadas, mas somou apenas um jogo pela equipa principal, tendo sido sobretudo opção nos sub-23 dos vizelenses. No Penafiel, Baldé vai tentar afirmar-se como primeiro opção e afirmar-se a nivel sénior.