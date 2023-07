O Penafiel anunciou esta manhã a contratação do guarda-redes Pedro Silva, de 26 anos. O português, formado no Sporting, assinou um contrato válido por duas temporadas, até 2025.Já com experiência de 1.ª Liga, Pedro Silva esteve ao serviço do Estoril na época passada, mas não se afirmou como primeira opção, participando em apenas sete partidas. Maior utilização teve em 2021/22, no Vizela, quando disputou 21 encontros, contribuindo para a permanência dos minhotos no principal escalão do futebol português.Com esta contratação, Hélder Cristóvão passa a ter três opções para a baliza, ficando este sector fechado a novas entradas. Além de Pedro Silva, os durienses têm à disposição Filipe Ferreira, que renovou contrato, e Manuel Baldé, também reforço para esta época, oriundo do Vizela.