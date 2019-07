Penafiel oficializa Luís Ribeiro

Depois de ter estado presente no primeiro treino da temporada do Penafiel, Luís Ribeiro foi apresentado esta terça-feira como reforço dos durienses. O jogador de 27 anos estava ligado ao Estoril e chega agora ao Penafiel para aumentar o número de soluções na baliza.Formado no Sporting, Luís Ribeiro foi bastante utilizado na equipa B dos leões, mas nunca teve a oportunidade de se estrear pelo conjunto principal. O guarda-redes assinou pelo Estoril em 2016/17 e esteve emprestado ao Real Massamá e ao Leixões na época passada.Para além de Luís Ribeiro, o Penafiel conta com Jeferson, Coronas, Paulo Henrique, César e Márcio Santos como reforços.: D.M.