Penafiel renova com Robinho até 2025

Depois de já ter anunciado dois reforços esta terça-feira - o guarda-redes Pedro Silva e o extremo Chico Teixeira -, o Penafiel confirmou também ter chegado a acordo com Robinho para a renovação do contrato que ligava as duas partes e que terminou no final de junho.

Assim sendo, o lateral e extremo-direito, de 25 anos, vai arrancar para a quarta temporada nos durienses, clube ao qual chegou em janeiro de 2021, originalmente por empréstimo do B SAD. Na época passada, Robinho foi um dos jogadores mais utilizados, tendo participado em 27 partidas e somado uma assistências.

Com passagem pelo Sporting na formação, o ala direito também já representou, enquanto sénior, o Linda-a-Velha e o Sacavenense.