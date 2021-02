Plantel já trabalha na totalidade após superado surto de Covid-19

O plantel do Penafiel já está todo a trabalhar após o surto de Covid-19 que acometeu este grupo de trabalho ao longo das últimas semanas. No dia de ontem, depois de na véspera já terem reiniciado o trabalho os jogadores que estiveram infetados, foram reintegrados os jogadores que cumpriram isolamento profilático.





Recorde-se que o próprio treinador Pedro Ribeiro também testou positivo para o novo coronavírus, mas o técnico já havia tido alta no início desta semana. Os durienses voltarão a competir no domingo que vem, em casa, ante o FC Porto B, quase um mês após o último jogo, no dia 22 de janeiro, numa receção ao Feirense que resultou num empate a duas bolas.