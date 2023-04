Relvado do estádio do Penafiel eleito o melhor da ronda 26 da Liga SABSEG

O Estádio Municipal 25 de Abril, que esta segunda-feira [anteontem] serviu de palco para o duelo entre FC Penafiel e FC Porto B, foi eleito o melhor relvado da ronda 26 da Liga SABSEG, revelou esta quarta-feira a Liga Portugal. O tapete verde do recinto penafidelense recebeu 4.25 de nota (que vai dos 0 aos 5).

O segundo posto ficou reservado a estádios de quatro clubes: Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, Estádio do Mar, Estádio Carlos Osório e Estádio Municipal de Rio Maior. Todos receberam nota 4. Já o relvado do Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ficou com a terceira melhor classificação da jornada, (nota 3.75).





BSAD – Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Nota: 4,00Leixões – Estádio do Mar – Nota: 4,00UD Oliveirense – Estádio Carlos Osório – Nota: 4,00Vilafranquense – Estádio Municipal de Rio Maior – Nota: 4,00Moreirense – Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas – Nota: 3,75Sp. Covilhã – Estádio José Santos Pinto – Nota: 3,50Mafra – Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra – Nota: 3,38Trofense – Estádio CD Trofense – Nota: 3,13Estádio Municipal 25 de Abril – Jogos: 14 – Acumulado: 53,50 – Média: 3,82Estádio João Cardoso – Jogos: 12 – Acumulado: 45,75 – Média: 3,81Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – Jogos: 15 – Acumulado: 57,12 – Média: 3,81Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas – Jogos: 16 – Acumulado: 57,12 – Média: 3,81Estádio da Madeira – Jogos: 14 – Acumulado: 51,12 – Média: 3,65Estádio de São Luís – Jogos: 14 – Acumulado: 49,62 – Média: 3,54Estádio José Gomes – Jogos: 6 – Acumulado: 21,12 – Média: 3,52Estádio Luís Filipe Menezes - Jogos: 11 – Acumulado: 38,62 – Média: 3,51Estádio Marcolino de Castro – Jogos: 14 – Acumulado: 48,38 – Média: 3,46Estádio Manuel Marques – Jogos: 14 – Acumulado: 47,38 – Média: 3,38Estádio Municipal de Rio Maior – Jogos: 17 – Acumulado: 55,12 – Média: 3,24Estádio do Parque Desportivo Municipal de Mafra – Jogos: 16 – Acumulado: 51,25 – Média: 3,20Estádio José Santos Pinto – Jogos: 16 – Acumulado: 51,25 – Média: 3,20Estádio Carlos Osório – Jogos: 15 – Acumulado: 47,88 – Média: 3,19Estádio do Fontelo – Jogos: 16 – Acumulado: 49,25 – Média: 3,08Estádio do Mar – Jogos: 15 – Acumulado: 46,00 – Média: 3,07Estádio CD Trofense – Jogos: 14 – Acumulado: 42,25 – Média: 3,02