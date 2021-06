Robinho assina em definitivo pelo Penafiel

Depois de meia época no Penafiel por empréstimo do Belenenses SAD, Robinho assinou em definitivo pelos durienses. O extremo, de 23 anos, rubricou um contrato válido para as próximas duas temporadas, ficando assim ligado ao clube até 2023.





Formado no Linda-a-Velha, no Sporting e na Académica, Robinho representou, enquanto sénior, o Linda-a-Velha, o Sacavense e o Beleneses SAD antes de rumar a Penafiel a meio de 2020/21. Pelo conjunto orientado por Pedro Ribeiro apontou um golo em 19 encontros.Para além de Robinho, o Penafiel já anunciou as contratações de Zé Valente, Ruca, Roberto, Silvério e Nuno Macedo, bem como as renovações de João Amorim, Filipe Ferreira, Capela, Vasco Braga e Ludovic. O técnico Pedro Ribeiro também continua no clube.