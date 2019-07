Ronaldo Tavares emprestado pelo Sporting ao Penafiel

O avançado Ronaldo Tavares foi esta quarta-feira cedido pelo Sporting por uma temporada ao Penafiel, da 2.ª Liga portuguesa, anunciou o clube duriense, que apresenta o terceiro reforço em dois dias.Aos 22 anos, depois de na época passada ter sido emprestado ao Cova da Piedade, também do segundo escalão, onde fez 23 partidas e apontou dois golos, o jovem avançado chega a Penafiel para alargar as opções do treinador Miguel Leal.Formado na Academia de Alcochete, Ronaldo Tavares vai juntar-se na luta por um lugar na linha avançada do Penafiel a Pires, que ganhou em 2018/19 o troféu de melhor marcador da prova, com 16 golos.O avançado chega ao clube um dia depois de o guarda-redes Filipe Ferreira (ex-Sporting de Braga) e o médio Capela (ex-Famalicão) terem sido apresentados como reforços.