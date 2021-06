Silvério é reforço do Penafiel

Para o Penafiel, a semana começa exatamente da mesma forma como tinha terminado a anterior, com o anúncio de reforços. Desta vez, o conjunto duriense deu a conhecer a contratação de Silvério, defesa-central que atuava na Académica.





Formado no Rio Ave, no Famalicão e no Leixões, o jogador, de 25 anos, já representou, enquanto sénior, o Varzim e a Académica. Em 2020/21, ao serviço dos estudantes, foi utilizado em 27 encontros.Para além de Silvério, os durienses já apresentaram os reforços Zé Valente, Ruca e Nuno Macedo.