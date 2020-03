Vasco Braga perto do regresso em pleno

Boas notícias para o Penafiel e para Vasco Braga. Depois de um calvário de cerca de oito meses, o jogador, de 26 anos, está muito perto do regresso em pleno.





O médio já estava na fase final da recuperação antes da suspensão das competições, pelo que, no regresso do campeonato, Vasco Braga já deve estar às ordens de Miguel Leal. Na presente temporada, o camisola 23 ainda não foi utilizado em jogos dos durienses.Para além do Penafiel, clube que representa pela terceira temporada consecutiva, Vasco Braga já atuou no Merelinense, Vilaverdense, Vianense e no Varzim.