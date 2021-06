Zé Valente é reforço para o meio-campo do Penafiel

O Penafiel continua bastante ativo na construção do plantel para a próxima temporada e, depois de anunciar as renovações de Filipe Ferreira, João Amorim e Capela, a formação duriense revelou ter chegado a acordo com Zé Valente para a contratação do médio-ofensivo.





Natural de Paredes, o jogador, de 27 anos, já representou o clube da sua cidade, o P. Ferreira, o Aves, o Vizela, o Doxa e o Estoril. Na temporada passada, Zé Valente alinhou em 26 jogos, tendo marcado dois golos.Para além do título de campeão alcançado com os canarinhos em 2020/21, o médio também já ajudou o Aves a subir à 1ª Liga, na época 2013/14.