Zé Valente já não é jogador do Penafiel

O médio Zé Valente chegou a acordo com o Penafiel para a rescisão de contrato que ligava as duas partes, segundo apurouCom 28 anos, o médio foi um dos reforços dos durienses para a época 2021/22, depois de ter ajudado o Estoril a regressar à 1ª Liga na época anterior. O jogador, formado no Paredes, realizou 34 jogos pelo Penafiel na última época, tendo assinado três assistências.O seu destino ainda não é conhecido, mas deverá passar pelo estrangeiro.