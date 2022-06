‘Caso Khacef’ trava saídas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A proibição de inscrever novos jogadores, motivada pelo badalado ‘caso Khacef’, está a ter um grande impacto na forma como o Tondela se está a movimentar no mercado a pensar na próxima época. As ondas de choque fazem sentir-se mais no âmbito das saídas, uma vez que, perante a possibilidade de não conseguir mudar o rumo da decisão, a SAD teve de colocar um travão em alguns dossiês que estavam a ser trabalhados para garantir que tem jogadores para a próxima época.

Muitos dos atuais jogadores com contrato têm mercado e possibilidades de ficar na Liga Bwin, mas os processos foram colocados em ‘stand by’ até haver uma visão mais clara do que será o futuro. O Tondela, como é público, continua a trabalhar para reverter esta punição.