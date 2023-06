Depois de Hélder Tavares, eis o segundo reforço do Tondela para 2023/24. Trata-se de André Ceitil, médio que atuava no Vilafranquense e que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, ou seja, até 2025.Nas primeiras declarações com a camisola auriverde, André Ceitil não escondeu a ambição com que encara este projeto. "Sinto-me identificado com a cultura do clube, com os adeptos e com o projeto que me apresentaram. Estou muito feliz por estar aqui", disse aos meios do clube.Na temporada que agora finda, o jogador, de 28 anos, alinhou em 35 jogos pelo Vilafranquense, clube onde passou os últimos três anos e meio. Ceitil conta ainda com passagens por Universitatea Cluj (Roménia), Leixões, Farense, Sintrense e Cova da Piedade enquanto sénior.