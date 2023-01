Academia Puerto Cabello termina empréstimo de Lacava ao Tondela

O Tondela anunciou esta quinta-feira, através de um comunicado publicado no seu site oficial, que Matias Lacava já não faz parte do plantel de Tozé Marreco.O extremo, de 20 anos, estava cedido pelo Academia Puerto Cabello, clube que optou por acionar a cláusula existente no contrato de empréstimo do venezuelano, valido até ao final desta época, e que permitia resgatar o jogador durante o este mês de janeiro.Lacava já não participou no treino desta quinta-feira. Ao serviço do Tondela, o jovem atacante fez 25 jogos, 21 deles na presente época, assinando um golo e duas assistências.