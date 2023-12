André Ceitil e a receção à UD Oliveirense: «Queremos fechar o ano com uma vitória»

De volta ao campeonato depois do embate contra o Sporting a contar para a Allianz Cup, o Tondela tem como objetivo encerrar o ano da melhor forma, na receção à UD Oliveirense. No lançamento da partida, André Ceitil realçou a boa resposta da equipa frente aos leões, mas garantiu que isso já faz parte do passado."Contra o Sporting, deixamos uma imagem muito positiva. Mesmo contra uma das melhores equipas da 1.ª Liga, conseguimos defrontá-los olhos nos olhos, com muitas personalidades e mostrámos toda a nossa qualidade", referiu, antes de continuar: "Esse jogo já passou e agora o foco está no campeonato, que é a competição principal, e no jogo da UD Oliveirense, para fechar o ano com uma vitória, que é o que queremos."Sem surpresas, o médio não espera facilidades. "Sabemos que a UD Oliveirense tem um plantel com muita qualidade, é uma equipa organizada, mas estamos sobretudo focados em nós e no que podemos fazer, na nossa qualidade. Será um jogo complicado, como são todos na 2.ª Liga, prova que tem vindo a aumentar de qualidade todos os anos. Queremos entrar dentro de campo para ir conquistar os três pontos", explicou, apelando à presença dos adeptos no Estádio João Cardoso: "Contra o Sporting o estádio estava cheio e gostávamos que a afluência neste jogo fosse semelhante, porque com a força deles do lado de fora fica mais fácil para nós ganharmos os jogos em casa."O Tondela recebe a UD Oliveirense este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 15.ª jornada da Liga Sabseg.