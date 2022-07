Bebeto renova e fica mais uma época em Tondela

Impedido de inscrever novos jogadores, o Tondela anunciou, esta sexta-feira, ter chegado a acordo com Bebeto para a renovação do contrato que ligava as duas partes e que terminava no final do mês passado. O defesa fica agora ligado ao clube até ao final de 2022/23.A caminho da terceira temporada no clube, o lateral-direito não escondeu a felicidade por continuar, confessando que ""o amor e o carinho que sentiu das pessoas e do clube" foram essenciais para ficar, bem como a vontade de "ajudar o Tondela".O lateral, de 32 anos, aproveitou o momento para deixar uma mensagem aos adeptos: "O apoio deles é muito importantes. Têm-nos apoiado sempre e vão continuar a apoiar num ano difierente."Sobre a Supertaça contra o FC Porto, o primeiro jogo oficial da época marcado para 30 de julho, em Aveiro, Bebeto referiu que "é uma oportunidade e um jogo único".O lateral brasileiro já trabalha integrado às ordens de Tozé Marreco.