Cascavel assina contrato profissional com o Tondela

Um dos jovens da formação que tem trabalhado com a equipa principal do Tondela neste arranque da época 2022/23, Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Cascavel, foi premiado com a assinatura do seu primeiro contrato profissional, poucos dias depois de se ter estreado pela turma às ordens de Tozé Marreco na Supertaça, frente ao FC Porto.Ainda com idade de júnior de primeiro ano, o jovem, de 17 anos, assinou um contrato válido até 2025 e não escondeu a satisfação. "Foi das melhores sensações que vivi, é o meu sonho, ser profissional de futebol e sinto que este contrato é a recompensa do meu trabalho até este momento, mas sei que tenho de continuar a trabalhar cada vez mais", afirmou, aos meios do clube.Descrevendo-se como "um jogador que gosta de ter bola", Cascavel admite que ainda tem muito para evoluir. "Tenho de 'andar', como se costuma dizer no futebol. Só assim poderei continuar a evoluir e chegar ao nível dos meus colegas", sublinhou, explicando depois a origem da alcunha: "O nome surgiu na altura em que o meu pai jogava no Vitória Sport Clube, ele tinha o cabelo parecido ao do Paulinho Cascavel e começou a ser tratado assim. Ao longo do tempo acabou por passar para mim e agora aqui estou eu."O Tondela arranca a sua campanha na Liga Sabseg no sábado, frente ao Nacional.