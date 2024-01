Clinton reforça ataque do Tondela

? "Vou sempre dar o meu melhor dentro de campo por esta família que a partir de agora também é minha."

O Tondela anunciou, esta quarta-feira, a contratação do extremo Clinton Udeh, que rescindiu na semana passada com o V. Guimarães, clube ao qual se juntou em outubro, mas onde não chegou a participar em nenhuma partida oficial. O nigeriano, de 22 anos, assinou até ao final da época.Feliz pelo novo desafio na carreira, Clinton não perdeu tempo a apresentar-se aos adeptos do novo emblema. "Sou um típico jogador de ataque da Nigéria. Sou muito forte no um contra um, muito técnico, intenso e sempre a olhar para a frente", disse, sendo rápido a mostrar a sua preferência entre um golo ou uma assistência: "Golo! Sem dúvida (risos). Mas claro que o importante é a equipa vencer. E eu venho para ajudar a equipa a ganhar os três pontos em cada jogo. É uma honra estar num Clube como o Tondela."O novo camisola 30 do Tondela já trabalhar às ordens de Tozé Marreco e é o terceiro reforço de inverno dos beirões, depois de Samuel Lobato e Gustavo de França.