Costinha e a receção ao Torreense: «Queremos continuar a senda de bons resultados em casa»

No lançamento da receção ao Torreense, o médio Costinha sublinhou a vontade da equipa de manter a boa sequência de resultados no Estádio João Cardoso, embora esteja consciente da qualidade do adversário que os auriverdes vão ter pela frente."Não há jogos fáceis na 2.ª Liga. O Torreense é um adversário fortíssimo, mas jogando em casa, queremos os três pontos, passar à frente do Torreense na tabela, continuar a somar vitórias em casa e fazer dela uma fortaleza", disse, enaltecendo a boa fase da equipa: "Estamos a crescer de jogo para jogar, a conhecer-nos melhor e a assimilar as ideias do treinador. Queremos continuar na senda dos bons resultados."Ainda sobre o jogo do passado fim de semana, frente ao Marítimo, Costinha admite que ficou um sabor amargo. "Termos estado com dois golos de vantagem e acabar por conquistar só um ponto deixa um sabor amargo, mas temos de olhar em frente. Foi mais um ponto somado, fora de casa e diante de um adversário que quer subir de divisão. Agora temos um jogo em casa e queremos somar os três pontos", concluiu.O Tondela defronta o Torreense este domingo, pelas 18 horas.