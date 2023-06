Daniel dos Anjos e a época no Tondela: «Acredito que me tornei um jogador mais completo”

Os nove golos e as seis assistências que registou são bem demonstrativos da boa época que Daniel dos Anjos teve no Tondela em 2022/23. A temporada do brasileiro é a melhor da carreira no registo de contribuições para golos, num cenário que faz com que o jogador veja uma evolução no seu jogo."Acredito que me tenho tornado um jogador mais completo e tenho muito a agradecer ao Tondela e a todos que me ajudam constantemente aqui no clube. Na temporada 2019/20, com o Benfica, até marquei mais golos (11) do que nesta última, mas não dava tantas assistências naquela época", disse à sua assessoria de imprensa.Aos 27 anos, dos Anjos cumpriu a segunda temporada pelos beirões. A influência direta em 15 golos, em 32 jogos disputados, fizeram do avançado o líder em termos estatísticos no Tondela. De forma natural, o camisola 9 mostrou-se satisfeito com os números que registou: "Fico feliz por ter contribuído com golos e assistências, tenho trabalhado muito no dia-a-dia para manter o ritmo e estar cada vez mais preparado", finalizou.Autor: Matheus Mendonça