Eixo defensivo do Tondela está seguro

O facto de o Tondela ter descido de divisão deve fazer com que o plantel dos beirões sofra algumas mudanças, mas há pelo menos uma posição que, neste momento, parece estar segura no que ao número de opções diz respeito.Nesta fase, o Tondela tem cinco defesas-centrais com contrato, no caso Ricardo Alves, Jota, Marcelo Alves, Manu Hernando e Rafael Alcobia, jovem da formação que assinou recentemente até 2024. Da época passada, apenas Sagnan e Eduardo Quaresma, que estavam emprestados, não têm contrato.